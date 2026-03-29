Aceleran cambios en Oficialía de Partes del penal de Victoria por saturación de expedientes

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de marzo.– La presión por agilizar trámites y reducir tiempos de espera en asuntos penales llevó al Poder Judicial de Tamaulipas a renovar la Oficialía de Partes Penal en la capital del estado, considerada una de las áreas con mayor carga de trabajo dentro del sistema judicial.

La readecuación del espacio busca mejorar la recepción de promociones, escritos y documentación relacionada con procesos penales, en un intento por acelerar el flujo de usuarios y evitar retrasos en la atención a litigantes y ciudadanos.

Como parte de estas acciones, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, realizó un recorrido por las instalaciones acompañada de la presidenta del Órgano de Administración, Hilda Leal, quienes supervisaron las mejoras aplicadas en el área.

Durante la visita, las autoridades constataron que el espacio ahora cuenta con mejores condiciones operativas, mayor funcionalidad y áreas reorganizadas para facilitar la atención a litigantes, ciudadanos y personal judicial.

La Oficialía de Partes Penal concentra la recepción de promociones, escritos y documentación relacionada con procesos judiciales, por lo que la adecuación del área busca reducir tiempos de espera y mejorar el flujo de usuarios.

Las modificaciones también contemplaron la optimización del espacio de trabajo del personal, con el propósito de fortalecer la eficiencia en la recepción y canalización de asuntos penales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de mejora continua impulsada por el Poder Judicial de Tamaulipas, orientada a modernizar instalaciones y elevar la calidad del servicio institucional, sumándose a otras medidas que buscan ofrecer un servicio más eficiente y accesible a la ciudadanía.