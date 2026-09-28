Poder Judicial de Tamaulipas avanza con perspectiva de género

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 27 de septiembre de 2026

A casi un año de haber asumido la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López destacó que se han implementado acciones históricas, entre ellas la capacitación integral de jueces y magistrados para juzgar con perspectiva de género.

La presidenta explicó que el diagnóstico inicial reveló que el 70% de la carga de trabajo del Poder Judicial está relacionada con temas familiares y de violencia, donde existe una relación desigual de poder entre hombres y mujeres.

“Cuando vemos que ahí está el principal conflicto social, emprendimos diversas acciones. Una muy relevante fue identificar cuántos juzgadores tenían capacitación en juzgar con perspectiva de género. Al inicio, apenas 10 o 12 de los 148 integrantes tenían algún acercamiento. Hoy, el 100% de jueces y magistrados cuentan con certificación acreditada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, subrayó.

Contreras López enfatizó que esta transformación permite que las resoluciones judiciales estén apegadas a la realidad social y familiar del estado. “Juzgar con perspectiva de género permite que una persona juzgadora emita una resolución acorde al contexto actual y a la vida real de las familias”, sostuvo.

La presidenta del Supremo Tribunal consideró que este avance marca un cambio profundo en la labor jurisdiccional y en la confianza ciudadana hacia la justicia. “Hoy tenemos una visión completamente distinta, que responde a protocolos internacionales y a la exigencia de la Suprema Corte. Es un paso histórico para Tamaulipas”, afirmó.

Cabe recordar que Tania Gisela Contreras, al igual que el resto de los jueces de Tamaulipas, fue electa por primera vez en la historia de México mediante un proceso ciudadano en urnas, lo que dio legitimidad inédita al Poder Judicial.

Al asumir el cargo, encontró un panorama complejo: un rezago considerable en expedientes, condiciones laborales precarias para personal además de sueldos bajos que limitaban el desempeño institucional. Estos retos, señaló, han sido parte del proceso de reconfiguración y modernización que hoy busca consolidar un Poder Judicial más cercano a la sociedad y con mayor sensibilidad hacia los derechos humanos