¡LEZAMA VA POR LA CORONA!

+El victorense vence por decisión unánime a Héctor Robles y consigue su boleto a la final de “México, Tierra de Victorias”

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El boxeador victorense Abraham Lezama dio un paso importante en su carrera profesional al derrotar por decisión unánime a Héctor Robles y avanzar a la gran final del Torneo de Boxeo “México, Tierra de Victorias”.

El combate se celebró en Pachuca, Hidalgo, donde Lezama mostró solidez sobre el cuadrilátero para convencer a los jueces y quedarse con el triunfo en la semifinal.

El pugilista tamaulipeco, quien compite dentro de la división de Peso Gallo, logró imponer su boxeo ante Robles para mantener vivo su camino en el certamen y colocarse a una victoria de conquistar el torneo.

Tras superar esta complicada prueba, Abraham regresará al gimnasio para iniciar su preparación rumbo al combate definitivo, donde buscará cerrar de la mejor manera su participación y quedarse con el campeonato.

Lezama representa a La Cueva del Murciélago, gimnasio donde ha desarrollado su preparación y desde el cual continúa abriéndose camino dentro del boxeo profesional.

Ahora, el victorense espera conocer los detalles de su próximo compromiso para ir en busca del título y poner nuevamente en alto el nombre de Ciudad Victoria y Tamaulipas.