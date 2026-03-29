Aumentan contagios de varicela y mantienen alerta por rotavirus en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de marzo.– El repunte de enfermedades infecciosas volvió a encender las alertas sanitarias en Tamaulipas, luego de que durante marzo se reportaran cientos de contagios de varicela y la presencia activa de rotavirus, de acuerdo con el boletín epidemiológico federal correspondiente a la semana 10 de 2026.

El informe, con corte al 14 de marzo, señala que el estado acumuló 312 casos de varicela, además de 8 contagios de rotavirus y 24 casos de parotiditis, cifras que reflejan la persistencia de padecimientos infecciosos en la entidad y mantienen la vigilancia sanitaria.

La varicela encabeza los registros al mantener una presencia importante en Tamaulipas, con 91 contagios registrados únicamente durante la semana epidemiológica 10, lo que elevó el acumulado anual a 312 casos, cifra superior a los 284 reportados en el mismo periodo de 2025, evidenciando un incremento en la incidencia.

En cuanto a enteritis por rotavirus, Tamaulipas reportó un caso en la semana analizada, con un acumulado de 8 contagios en 2026, mientras que en el mismo periodo del año pasado se habían registrado 10 casos, lo que mantiene la enfermedad activa en el estado.

El boletín epidemiológico también indica que en Tamaulipas no se reportaron casos de meningitis tuberculosa, tétanos neonatal, tétanos, tos ferina, meningitis meningocócica, enfermedad invasiva por neumococo, ni viruela símica durante la semana 10 del año.

Por otra parte, la parotiditis infecciosa registró 9 casos durante la semana analizada, lo que llevó el acumulado estatal a 24 contagios en lo que va del año, aunque esta cifra se mantiene por debajo de los 32 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

Las cifras del boletín federal confirman que, aunque algunas enfermedades muestran descensos, los contagios continúan presentes en Tamaulipas, lo que mantiene la vigilancia epidemiológica y evidencia la circulación activa de padecimientos infecciosos durante el inicio de 2026.