Dialoga Enrique Jonguitud con lectores en Círculo de Lectura

En la Biblioteca Marte R. Gómez se desarrolló un encuentro literario en el que el autor compartió su trayectoria y regaló ejemplares de sus libros a los asistentes

Ciudad Victoria, 29 de agosto.- Con un ambiente de diálogo cercano y entusiasta, el escritor Enrique Jonguitud Blanco sostuvo un encuentro con lectores en el Círculo de Lectura Juan F. Peña, donde compartió detalles de su trayectoria y reflexionó sobre su obra literaria.

El público reunido en la Biblioteca Marte R. Gómez conoció de primera mano las experiencias del autor en poesía, narrativa, teatro y literatura infantil, así como su labor como conferencista y tallerista en distintos foros culturales del país.

Durante la actividad, Jonguitud presentó algunos de sus libros más representativos, entre ellos Los días donde no estamos, El Poema que me gustaría habitar, El Maravilloso Señor Moon y Tres cartas del rey, títulos que han definido su camino en las letras.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de ejemplares que el escritor llevó como obsequio, lo que fortaleció la cercanía con los asistentes y generó un ambiente de entusiasmo entre los participantes.

Los organizadores destacaron la importancia del encuentro, señalando que “fue una oportunidad única para dialogar con él sobre su trayectoria, conocer su obra y compartir juntos la pasión por la literatura”.

El Círculo de Lectura Juan F. Peña reafirmó con este evento su compromiso de abrir espacios para la reflexión y el intercambio cultural, en los que la lectura se convierte en un puente de diálogo entre autores y público.