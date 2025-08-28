Ex panistas y ex perredistas de Tamaulipas buscan «hueso» en Somos México

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de agosto.-Ex panistas, ex perredistas y ciudadanos que han buscado, sin éxito, cargos de representación popular, encabezan la agrupación Somos México, que este jueves anunció que continuará con las asambleas distritales en Tamaulipas, y convocó a la próxima reunión en Ciudad Victoria para el 31 de agosto, al que necesitan la asistencia de al menos 300 ciudadanos para que el evento tenga validez.

En conferencia de prensa, Joaquín Hernández Correa, ex alcalde del Partido Acción Nacional (PAN) de Ciudad Madero y ex diputado local, sostuvo que el proyecto busca alejarse de las prácticas que han minado la confianza en la política. Recordó que en Somos México los dirigentes no podrán ser candidatos a cargos de elección popular.

“Queremos que la ciudadanía sea quien tenga las propuestas y quienes dirigen no utilicen esos cargos para beneficio propio. Hemos visto con tristeza la polarización y la falta de resultados de los gobiernos, y por eso buscamos construir una opción limpia y transparente”, puntualizó Hernández Correa.

Explicó que el Instituto Nacional Electoral exige la celebración de 200 asambleas en todo el país, de las cuales ya se efectuaron 87. En territorio tamaulipeco se requieren ocho, y hasta ahora se realizaron tres en Tampico-Madero, Reynosa y Río Bravo.

“Queremos construir una fuerza ciudadana que defienda la democracia y la libertad, que reconcilie las fracturas que hoy dividen a México. No buscamos un partido más de lo mismo, sino una opción distinta que represente a quienes no se sienten identificados ni con el gobierno ni con la oposición tradicional”, afirmó.

Desde Reynosa, Mauricio de Alejandro, quien se ha promocionado en redes sociales como candidato a diputado o a alcalde por cualquier partido, resaltó que la asamblea en esa ciudad superó expectativas al reunir a 500 participantes. Consideró que esta respuesta demuestra que existe un amplio sector social dispuesto a respaldar un movimiento diferente.

“Este proyecto no es para limpiar la cara de nadie ni para reciclar a los mismos políticos de siempre. Somos personas que hemos trabajado de manera independiente y que buscamos darle dignidad nuevamente a la política. Nuestro compromiso es con la gente, antes que con cualquier color o interés particular”, dijo.

Los dirigentes, entre ellos también Luis Alberto Sánchez Gómez de Río Bravo, coincidieron en que el lema de Somos México es “La fuerza que nos une”. Señalaron que la misión es reconciliar a la sociedad y construir una organización ciudadana que logre extenderse en Tamaulipas y en todo el país.