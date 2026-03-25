Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Para las madres trabajadoras, los Centros de Atención Infantil (CAI) se han consolidado como una red de apoyo fundamental, al ofrecer espacios seguros donde sus hijas e hijos reciben cuidado integral mientras ellas cumplen con sus jornadas laborales.
El CAI Burocracia Estatal Número 3 “Francisco I. Madero”, ubicado en esta capital, brinda servicios educativos y asistenciales dirigidos a hijos de trabajadores del estado, garantizando atención, alimentación y desarrollo en un entorno confiable.
En este contexto, se reconoció la labor del personal docente, administrativo y manual del centro, destacando su compromiso diario con la niñez y con las familias que dependen de estos servicios.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 30, refrendó su respaldo a los CAI como parte de su compromiso con la educación y el bienestar social en Tamaulipas. Su dirigente, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, ha impulsado el trabajo coordinado con autoridades estatales, locales, sindicales y organizaciones civiles para fortalecer estos espacios.
“La unidad es nuestra fortaleza”, destacó el liderazgo sindical al subrayar la importancia del trabajo conjunto en favor de la educación y el desarrollo de la niñez tamaulipeca.