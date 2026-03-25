CAI Burocracia Estatal: respaldo clave para madres trabajadoras en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Para las madres trabajadoras, los Centros de Atención Infantil (CAI) se han consolidado como una red de apoyo fundamental, al ofrecer espacios seguros donde sus hijas e hijos reciben cuidado integral mientras ellas cumplen con sus jornadas laborales.

El CAI Burocracia Estatal Número 3 “Francisco I. Madero”, ubicado en esta capital, brinda servicios educativos y asistenciales dirigidos a hijos de trabajadores del estado, garantizando atención, alimentación y desarrollo en un entorno confiable.

En este contexto, se reconoció la labor del personal docente, administrativo y manual del centro, destacando su compromiso diario con la niñez y con las familias que dependen de estos servicios.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 30, refrendó su respaldo a los CAI como parte de su compromiso con la educación y el bienestar social en Tamaulipas. Su dirigente, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, ha impulsado el trabajo coordinado con autoridades estatales, locales, sindicales y organizaciones civiles para fortalecer estos espacios.

“La unidad es nuestra fortaleza”, destacó el liderazgo sindical al subrayar la importancia del trabajo conjunto en favor de la educación y el desarrollo de la niñez tamaulipeca.