Pone CODHET bajo revisión Casa Hogar en Victoria

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de julio.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) puso bajo revisión la atención que reciben las personas adultas mayores en la Casa Hogar del Adulto Mayor de Ciudad Victoria, al realizar una visita de supervisión para verificar el respeto a sus derechos humanos y las condiciones en las que opera la institución.

La inspección tuvo como propósito constatar que las personas residentes cuenten con condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, atención médica y un trato digno, además de revisar los mecanismos de protección implementados para garantizar su bienestar.

Durante la jornada, personal de la CODHET recorrió las distintas áreas del inmueble para observar directamente el estado de las instalaciones y evaluar las condiciones en las que viven las personas adultas mayores que permanecen en el centro asistencial.

Los visitadores también sostuvieron un diálogo con el personal responsable de la Casa Hogar para conocer los procedimientos de atención y verificar que las acciones desarrolladas se apeguen a los estándares aplicables para el cuidado y la protección de este grupo de población.

La revisión forma parte de las acciones permanentes que realiza el organismo para vigilar el respeto a los derechos humanos en instituciones que brindan servicios de asistencia social a personas en condición de vulnerabilidad.

La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas busca fortalecer la protección de las personas adultas mayores y fomentar que los centros asistenciales mantengan servicios de calidad, atención integral y condiciones dignas para sus residentes.