Abren becas para miles de alumnos de escuelas privadas de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de julio.- Miles de estudiantes de escuelas particulares de Tamaulipas podrán solicitar la Beca Transformación “Avanza” para el ciclo escolar 2026-2027, luego de que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) abrió la convocatoria para este programa dirigido a instituciones con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

El registro y la recepción de documentación se realizarán del 3 al 24 de agosto de 2026, periodo durante el cual los aspirantes deberán completar el trámite para participar en el proceso de asignación del apoyo educativo.

La convocatoria contempla a estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, incluyendo a quienes cursan especialidad, maestría y doctorado en instituciones particulares establecidas en el estado.

De acuerdo con la SET, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, integrar su expediente y realizar el registro de la solicitud dentro del plazo fijado para acceder al programa.

Como parte del procedimiento, los aspirantes tendrán que consultar los lineamientos generales, donde se especifican los criterios de elegibilidad, la documentación requerida y el mecanismo para capturar la solicitud correspondiente.

La Beca Transformación “Avanza” forma parte de las estrategias implementadas para fortalecer la permanencia escolar y ampliar las oportunidades de acceso a la educación entre estudiantes inscritos en instituciones particulares con reconocimiento oficial.

Con este esquema de apoyos, las autoridades educativas buscan beneficiar a alumnos de todos los niveles contemplados en la convocatoria, con el propósito de que continúen su formación académica durante el próximo ciclo escolar.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas exhortó a estudiantes y padres de familia a preparar con anticipación la documentación necesaria y realizar el trámite dentro del periodo establecido, a fin de participar en la asignación de las becas.