Héctor Rafael Altamirano pone en alto a Tamaulipas

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El talento victorense sigue cruzando fronteras y esta vez fue Héctor Rafael Altamirano quien levantó la mano para poner en alto el nombre de Tamaulipas, al conquistar el subcampeonato con la Selección Mexicana Sub-21 de Handball y ser reconocido como el mejor pivote del IHF Trophy de Norteamérica y el Caribe.

El jugador capitalino fue parte de la escuadra tricolor que logró abrirse camino hasta la gran final del certamen internacional, donde se encontró con una complicada selección de Cuba, que terminó imponiendo condiciones para llevarse la victoria por marcador de 38-30.

Aunque el título se escapó de las manos, México no regresó con las manos vacías, ya que además de quedarse con la medalla de plata, consiguió su boleto al Campeonato Mundial Sub-21 de 2027, que tendrá como sede Macedonia del Norte.

Pero la historia no terminó con el subcampeonato. Héctor Rafael Altamirano Campos también escribió su propia página dentro de esta competencia, al ser distinguido como el mejor pivote del torneo, reconocimiento que premia su entrega, desempeño y calidad dentro de la cancha.

El victorense demostró que tiene argumentos para competir ante los mejores exponentes de su categoría, convirtiéndose en una pieza importante del representativo mexicano durante su participación internacional.

Ahora viene un reto todavía mayor: el Mundial Sub-21 de 2027, donde México buscará competir ante las potencias de esta disciplina y el victorense tendrá la oportunidad de seguir escribiendo su historia con los colores nacionales.