Carrera Mandala celebrará a las mujeres al ritmo de los 80’s

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Entre festejos, convivencia y nuevos retos, el equipo Mandala Team Fit presentó oficialmente su carrera atlética exclusiva para mujeres, que se celebrará el próximo 6 de marzo de 2027, con una temática inspirada en la música, los colores y la moda de los años 80.

El anuncio se realizó durante un almuerzo de la comunidad corredora, en el que también se festejó el cumpleaños de su fundadora, Gabriela Díaz, ocasión que las integrantes aprovecharon para compartir, con evidente entusiasmo, los primeros detalles de esta fiesta deportiva.

La carrera contará con dos modalidades: una caminata recreativa de 3 kilómetros, para quienes prefieren disfrutar del recorrido a su propio ritmo, y una prueba de 5 kilómetros, dirigida a las corredoras que buscan un mayor desafío.

El toque especial lo pondrá la temática ochentera, que promete llenar de nostalgia y color el ambiente, con atuendos retro y la música que marcó a toda una generación.

La actividad se desarrollará dos días antes del 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y busca promover la participación femenina en el deporte, así como fortalecer los lazos de amistad y compañerismo.

Más allá de los tiempos y las distancias, Mandala Team Fit pretende reunir a corredoras experimentadas y principiantes en una experiencia donde lo importante será compartir kilómetros y celebrar juntas.

Las interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse al teléfono 834 369 9011.

De esta manera, la comunidad encabezada por Gabriela Díaz comienza los preparativos para una jornada en la que los tenis, la música ochentera y el entusiasmo de las participantes serán los protagonistas.