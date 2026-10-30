Por Eduardo Bazaldua

La música norteña tamaulipeca continúa destacando gracias al talento de Ana Cristina Báez, joven acordeonista victorense e integrante de Los Hermanos Báez y sus Indomables, quien obtuvo el primer lugar en el Festival Norteño Femenino (FENOFE) 2026, celebrado en Reynosa, Tamaulipas.

Durante su presentación, realizada el pasado 18 de octubre, interpretó un popurrí que le permitió sobresalir en la categoría Libre Avanzadas, conquistando el reconocimiento del jurado y posicionándose entre las participantes más destacadas del certamen.

El FENOFE, que este año celebró su séptima edición, es un festival dedicado a impulsar y reconocer el talento de las mujeres acordeonistas dentro de la música norteña.

Con este triunfo, la victorense suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria musical y pone en alto el talento de Ciudad Victoria y Tamaulipas en el escenario de la música regional mexicana.