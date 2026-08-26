Inicia operativo en Ciudad Victoria para recuperar espacios públicos y retirar objetos que obstaculizan banquetas y vialidades

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Hoy martes inició un operativo para retirar botes, macetas, vehículos chatarra y otros objetos utilizados para apartar espacios en banquetas y vialidades públicas, informó Livio César Flores Rodríguez, titular de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad.

El funcionario señaló que las acciones comenzaron alrededor de las 10:00 horas, con el objetivo de recuperar espacios públicos y garantizar el libre tránsito de peatones.

“Hoy empezamos el operativo para quitar botes, macetas, todo lo que esté separando espacios en las banquetas públicas”, declaró.

Flores Rodríguez explicó que, en una primera etapa, se invitará a los propietarios a retirar voluntariamente los objetos y vehículos. En caso de incumplimiento, el municipio procederá posteriormente al retiro, además de aplicar las infracciones correspondientes.

“Vamos a invitarlos a que los quiten; si no hacen caso en días posteriores, pasaremos a levantarlos nosotros y a las infracciones”, indicó.

Respecto a los espacios destinados a personas con discapacidad, el director puntualizó que se revisará que cuenten con los permisos correspondientes, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancia encargada de autorizar este tipo de lugares.

Asimismo, se contempla la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano para mantener una vigilancia constante y evitar que continúen estas prácticas.

“Qué estén en constante vigilancia en este tipo de prácticas mal hechas”, refirió.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las banquetas y demás áreas públicas, al recordar que la calle y los espacios comunes no son propiedad de los domicilios particulares.

“Debemos ser buenos ciudadanos, como nos distingue Ciudad Victoria, y respetar los espacios públicos”, expresó.

Finalmente, informó que el municipio realizará un conteo y cotejo de los permisos existentes para identificar cuáles espacios están autorizados y cuáles son ocupados de manera irregular. Las acciones se mantendrán de acuerdo con las necesidades y prioridades de la ciudad.