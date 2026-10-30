Crearán Catrina y Catrín monumentales con pan de muerto en Victoria

Estudiantes de Gastronomía y Arquitectura de la Universidad Vizcaya de las Américas unirán su talento y creatividad para dar vida a una obra monumental que rendirá homenaje a las tradiciones mexicanas este próximo 2 de noviembre.

Por Eduardo Bazaldua

Con una propuesta que combina talento, creatividad y tradición, estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas campus Victoria preparan la elaboración de una Catrina y un Catrín monumentales utilizando como elemento principal el tradicional pan de muerto.

Esta creación será presentada el próximo 2 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, como parte de las actividades conmemorativas del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana.

El proyecto reúne el ingenio de alumnos de las carreras de Gastronomía y Arquitectura, quienes, bajo la orientación de sus docentes, combinarán sus conocimientos para transformar un alimento tradicional en una auténtica expresión artística.

La iniciativa busca destacar la riqueza cultural de México y al mismo demostrar sus habilidades mediante el trabajo colaborativo, la innovación y el desarrollo de proyectos innovadores.