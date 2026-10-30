Refrenda Américo apoyo a productores de mezcal de Tamaulipas con fideicomiso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a los productores de mezcal que tuvieron una destacada participación en el evento “Mundo Mezcal 2026” celebrado en la ciudad de México, en donde se conquistaron siete medallas con productos elaborados en los municipios de Tula, San Carlos, San Nicolás y Miquihuana y refrendó todo su respaldo para seguir disponiendo del fideicomiso de 10 millones de pesos y continuar impulsando esta actividad.

Durante una reunión con las y los productores que ganaron tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce, durante el encuentro celebrado en el Campo Marte, del 16 al 18 de octubre, el gobernador convocó a fortalecer esta actividad, a concretar los trámites que permitan generar mejores ingresos a sus productores, mejorar los canales de comercialización y lograr también que se identifique a Tamaulipas y a las manos que hacen posible este trabajo artesanal y tradicional.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez expuso ante el gobernador que durante el “Festival del Agave, Tierra y Sazón”, el cual reunió a 300 mezcaleros de 13 estados, Tamaulipas se ubicó en tercer lugar nacional reafirmando la calidad y excelencia de nuestros destilados, además de promover la riqueza cultural, artesanal y gastronómica ante más de 10 mil asistentes.

De las 10 marcas de mezcal tamaulipeco que participaron en el evento, los ganadores de la medalla de oro fueron: Pecado Artesanal, de Tula; Ojo de Agua, de San Nicolás y El Abuelo, de San Carlos, mientras que la medalla de plata fue para mezcal Miquihuanensys, de Miquihuana; Tambora, de San Carlos y 3 Elenas, de San Nicolás. El mezcal D´Marcel, de San Nicolás se hizo acreedor a una medalla de bronce.

Las y los productores de mezcal agradecieron al gobernador, todo el respaldo que han recibido de parte de las diferentes dependencias como las Secretarías de Economía, Turismo y de Desarrollo Rural, que les han permitido organizarse, aprovechar la denominación de origen y en algunos casos reactivar una tradición familiar de generaciones, que se había visto interrumpida por falta de apoyos.

“Gracias por su apoyo para asistir a este evento por primera vez, Tamaulipas brilló y nos voltearon a ver”, expresó María Elena Castellanos, productora del mezcal 3 Elenas.

Por su parte, la presidenta municipal de San Nicolás, Analy Becerra Reséndez, invitó al gobernador al primer Festival del Mezcal que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana, el próximo sábado 7 de noviembre en la plaza de la cabecera municipal.

En esta reunión, también tomaron parte, Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía.