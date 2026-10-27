Olimpiada Nacional 2027, prioridad presupuestal para el INDE

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la mira puesta en la Olimpiada Nacional 2027, donde Tamaulipas será sede de nueve disciplinas deportivas, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, anunció que se encuentran en la etapa de planeación presupuestal para garantizar el desarrollo de esta importante justa deportiva.

La funcionaria estatal explicó que próximamente sostendrán una reunión con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en la que se presentará el presupuesto requerido, así como las necesidades específicas de las diferentes áreas involucradas en la organización del evento.

“Vamos a tener una reunión de planeación con el gobernador del estado para presentarle el presupuesto y las necesidades específicas de todas las áreas”, expresó.

Casas González señaló que, dentro de la proyección presupuestal del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) para 2027, se contemplan principalmente dos compromisos deportivos de carácter nacional e internacional.

El primero corresponde a la Olimpiada Nacional, donde la entidad recibirá nueve disciplinas, mientras que el segundo será un campeonato panamericano de marcha, evento para el cual ya comenzaron los trabajos preliminares de organización.

En este sentido, destacó que el exmarchista olímpico Raúl González Rodríguez estuvo recientemente en la capital tamaulipeca para participar en los preparativos iniciales de esta competencia internacional.

“En el caso del INDE, básicamente es la parte del Nacional, que tiene nueve disciplinas deportivas, y también el caso de la marcha. Son al menos dos eventos deportivos de gran nivel y de gran alcance”, manifestó.

La titular de Bienestar Social consideró que ambos acontecimientos representan una oportunidad para posicionar a Ciudad Victoria como sede de competencias deportivas de alto nivel, además de impulsar el mejoramiento de la infraestructura existente.

Finalmente, Silvia Casas reiteró que uno de los principales objetivos será contar con instalaciones deportivas en las mejores condiciones posibles para recibir a los atletas que participarán en ambas competencias durante 2027.