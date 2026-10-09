Entrega SEBIEN computadoras a estudiantes

Octubre 08 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dando cumplimiento a la respuesta inmediata al derecho de petición de los ciudadanos de escasos recursos para el mejoramiento de sus condiciones de vida, la Secretaría de Bienestar Social hizo entrega de 15 laptops a igual número de estudiantes de nivel medio, medio superior y superior que habitan en comunidades rurales de Tamaulipas.

En una reunión celebrada en la Sala de Juntas de la SEBIEN en el piso 20 de la Torre de Oficinas Gubernamentales Bicentenario, la secretaria Silvia Casas González atendió a las y los estudiantes que juntos con sus padres acudieron a recibir los equipos.

En su mensaje de recibimiento, Casas González les reiteró el respaldo permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya, para ampliar las oportunidades de desarrollo académico para las juventudes, especialmente a quienes se encuentran en alguna condición de limitación económica y puedan cumplir metas y sueños profesionales.

Subrayó que a través de una política humanista y muy de cerca a las personas, se atienden las demandas y peticiones mediante un esquema de entrega directa, que en esta ocasión consistió en herramientas tecnológicas, indispensables y necesarias en el proceso académico.

Expresó la satisfacción de hacer llegar estos equipos que son respuesta del gobierno cercano a la gente que encabeza Américo Villarreal Anaya, de quien destacó “a nuestro gobernador le interesa que a ustedes les vaya bien porque en ese afán, como él lo dice, le va bien a todas las familias tamaulipecas”.

Recordó asimismo las ocasiones recientes en que durante los recorridos en territorio llevando los beneficios de los programas de la SEBIEN, las y los jóvenes presentes apoyados por sus padres y maestros de sus escuelas, pudieron realizar la solicitud, misma que hoy es atendida a través del programa de Atención Ciudadana.

Deseó que con estos equipos se amplíe el acceso a la tecnología y se esté contribuyendo a mejorar las condiciones para el aprendizaje de las y los estudiantes tamaulipecos, en virtud de su utilidad hacia el desarrollo de competencias digitales, cada vez más valoradas en escuelas, universidades e incluso en el desempeño profesional en un puesto de trabajo.

Las y los estudiantes que recibieron las herramientas digitales habitan en comunidades rurales de los municipios de San Carlos, Ciudad Victoria, Soto la Marina, Casas y Bustamante.