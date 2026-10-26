SEBIEN analiza aumento al presupuesto del INDE para 2027

+ Ante la designación de Tamaulipas como sede de nueve disciplinas de la Olimpiada Nacional, Silvia Casas reconoció la posibilidad de incrementar los recursos destinados al deporte.

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante el compromiso que representa para Tamaulipas albergar nueve disciplinas de la Olimpiada Nacional 2027, la secretaria de Bienestar Social (SEBIEN), Silvia Casas, reconoció que existe la posibilidad de incrementar el presupuesto destinado al Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) para el próximo ejercicio fiscal.

La funcionaria estatal señaló que esta propuesta será analizada dentro de la planeación presupuestal del Gobierno del Estado, tomando en cuenta la importancia de los eventos deportivos de carácter nacional que se han desarrollado en territorio tamaulipeco durante los últimos años.

“Es factible, se estará estudiando, ya que en los últimos años Tamaulipas ha sido sede de diversos eventos deportivos de alto nivel”, expresó.

Casas destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha mostrado disposición para atender las necesidades de las diferentes dependencias estatales, por lo que confió en que el deporte contará con el respaldo necesario para cumplir con los compromisos adquiridos.

“El gobernador considera todas y cada una de las necesidades que se plantean en el programa operativo anual y ahí lo estaremos determinando. Pero no creo que duden en apoyarnos”, manifestó.

Asimismo, reconoció que la organización de competencias nacionales no solamente representa una oportunidad para proyectar la infraestructura deportiva de Tamaulipas, sino que también contribuye al fortalecimiento del tejido social mediante la promoción de valores como la convivencia, la disciplina y la competencia sana.

En este sentido, destacó que tanto el deporte como el arte y la cultura desempeñan un papel fundamental en la construcción de la paz y el desarrollo de la sociedad.

TAMAULIPAS RECIBIRÁ NUEVE DISCIPLINAS

La titular de SEBIEN resaltó la importancia de que Tamaulipas haya sido considerado para albergar nueve disciplinas de la Olimpiada Nacional 2027, lo que permitirá recibir a deportistas provenientes de diferentes entidades del país.

“Estamos muy contentos de poder recibir a atletas de todo el país, pero también para nosotros es un orgullo que nos tomen en cuenta, porque tenemos infraestructura deportiva que está al nivel que exige la federación y, en este sentido, nuestro gobierno ha estado muy comprometido para tener infraestructura”, señaló.

Finalmente, Silvia Casas aseguró que actualmente Tamaulipas cuenta con instalaciones deportivas de primer nivel, resultado de los esfuerzos realizados para fortalecer y mejorar los espacios destinados a la práctica del deporte.

De esta manera, el posible incremento presupuestal para el INDE quedará sujeto al análisis de las necesidades operativas y de organización que implicará recibir las competencias nacionales durante 2027.