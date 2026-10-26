Se acabó el torneo… ¡Correcaminos está eliminado!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se acabó el sueño de la Liguilla. La combinación de resultados y la derrota de 2-0 ante Coyotes de Tlaxcala terminaron por sentenciar la eliminación de Correcaminos del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando todavía resta una jornada por disputarse en la fase regular.

El conjunto dirigido por el argentino Gabriel “Místico” Pereyra vio frustradas sus aspiraciones de regresar a la Fiesta Grande, al quedarse estancado en la posición 12 de la tabla general, con apenas 16 unidades y una diferencia de goles de -3.

En lo que fueron las acciones del encuentro disputado en el Estadio Tlahuicole, Correcaminos sorprendió al saltar al terreno de juego sin un delantero nominal, apostando por un planteamiento poco habitual del estratega argentino, pese a la necesidad de conseguir los tres puntos.

A pesar de ello, durante los primeros 45 minutos la UAT logró adueñarse del mediocampo y mantener la posesión del balón; sin embargo, ese dominio resultó estéril ante la falta de profundidad y contundencia en el último tercio del terreno de juego.

Fue hasta el minuto 42 cuando Erick Robles rompió el cero en el marcador. El atacante de Coyotes ingresó al área universitaria y, tras realizar varios recortes que dejaron sin respuesta a la defensiva naranja, mandó el esférico al fondo de las redes para colocar el 1-0.

Con la mínima ventaja para los locales, ambos equipos se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, y ante la urgencia de encontrar el gol de la igualada, el “Místico” Pereyra movió sus piezas y ordenó el ingreso de Bryan Mendoza, buscando darle mayor presencia ofensiva a Correcaminos.

Sin embargo, lejos de encontrar la reacción esperada, los universitarios terminaron por sucumbir ante unos Coyotes que aprovecharon sus oportunidades para ampliar la ventaja.

Nuevamente apareció Erick Robles, quien desde los once pasos convirtió el 2-0 y firmó su doblete de la noche, sepultando prácticamente las aspiraciones del conjunto tamaulipeco.

Ni siquiera la superioridad numérica pudo ser aprovechada por Correcaminos, luego de que Tlaxcala se quedara con diez hombres al minuto 80, tras la expulsión de Bryan Flores.

Pese a contar con un hombre más durante la recta final del encuentro, la UAT fue incapaz de reaccionar y terminó consumando una derrota que puso punto final a sus aspiraciones de clasificación.

NUEVE AÑOS Y MEDIO SIN LIGUILLA

Con este resultado, Correcaminos prolonga su sequía de Liguillas a nueve años y medio, una racha que refleja la complicada realidad deportiva que atraviesa la institución universitaria.

A falta de una jornada para que concluya la fase regular del Apertura 2026, el conjunto naranja permanece con 16 puntos y sin posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación.

Ahora, Correcaminos tendrá que cerrar el campeonato frente a Venados de Mérida, en un compromiso que únicamente servirá para cumplir con el calendario y despedirse de una temporada que comenzó con expectativas de protagonismo, pero terminó en una nueva decepción para la afición naranja.