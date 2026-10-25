Ha habido mejoría, pero no estamos al cien: SINTIMSS

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 25 de octubre del 2026

El secretario general de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Tamaulipas, Jorge González Ortiz, reconoció que se han registrado mejoras en distintas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque advirtió que todavía existen necesidades importantes por atender en beneficio de trabajadores y derechohabientes.

El dirigente sindical señaló que entre los temas que continúan siendo objeto de seguimiento se encuentran el abastecimiento de medicamentos, la disponibilidad de insumos médicos, la infraestructura y el funcionamiento de equipos de climatización en diversas unidades de atención.

«Sí ha habido una mejoría, pero no estamos al cien», expresó al ser consultado sobre las condiciones actuales del IMSS en Tamaulipas y los avances reportados por la representación estatal del instituto.

Explicó que de manera periódica se realizan reuniones de evaluación entre autoridades y representantes sindicales para revisar temas prioritarios y supervisar que las acciones comprometidas se traduzcan en beneficios para la atención médica.

González Ortiz consideró que la asignación de recursos adicionales para Tamaulipas podría contribuir a fortalecer la operación de hospitales y clínicas, aunque sostuvo que el sindicato permanecerá atento a que dichos recursos se reflejen en mejores condiciones para los usuarios.

«Vamos a estar vigilando que ese presupuesto se baje a lo que requiere el derechohabiente. Nosotros trabajamos con lo que nos dan, pero sí exigimos tener las condiciones necesarias para desempeñar bien nuestro trabajo», afirmó.

El líder sindical subrayó que la prioridad debe seguir siendo la calidad de la atención que reciben los pacientes, además de garantizar que el personal cuente con las herramientas indispensables para realizar sus labores.

Por último, reiteró que la Sección 10 mantiene una política de puertas abiertas para escuchar las inquietudes de la base trabajadora y respaldar, de manera pacífica, las solicitudes relacionadas con mejores condiciones laborales y de operación en las unidades médicas del IMSS