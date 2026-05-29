IMSS garantiza la atención universal de la salud: José Luis Aranza

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— El IMSS Tamaulipas se encuentra preparado para brindar la atención mediante el programa de salud universal para la población, dio a conocer el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social José Luis Aranza Aguilar, pues antes era una atención médica fraccionada, y la atención percapita, era muy diferente, entre una institución que daba seguridad social, y la gente que no tenia seguridad médica, su gasto percapita era reducido.

Y ya con la federalización de los servicios de salud, todos los mexicanos nos vamos a atender por igual, «no necesariamente todos los pacientes van a llegar al seguro social, la atención será homologada en todas las instituciones, y el IMSS te va a tratar igual que cualquier otra institución, y los mexicanos vamos a salir muy beneficiados con esa nueva política de salud pública».

Por otra parte, Aranza Aguilar informó que llegaron 399 especialistas al IMSS en Tamaulipas, en el mes de marzo, avanzando de forma considerable en la búsqueda de especialistas, pues administraciones federales anteriores generaban un desfase entre las necesidades requeridas por la población y los médicos especialistas que se incorporaban al mercado laboral público.

Reconoció que en la zona de Reynosa se tenía un déficit de médicos, que ya se ha logrado resarcir, con una cobertura de hasta el 80%, y se está en vías de contratar más médicos.

Por último anunció que la inversión q7e se ha hecho al Hospital de Zona seis en Ciudad Madero ha sido millonaria, y se está esperando una licitación para el mantenimiento de los climas.