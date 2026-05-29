Congreso de Tamaulipas aprueba medidas para combatir diabetes e hipertensión en la población

  • jueves, 28 de mayo de 2026

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.– En un esfuerzo por frenar la crisis de enfermedades crónico-degenerativas que afecta a la entidad, la 66 Legislatura del Congreso de Tamaulipas aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud estatal a fortalecer los programas de prevención y detección oportuna de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

La iniciativa, impulsada en tribuna por la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, surge como respuesta a las alarmantes cifras de salud pública: en México, más de 30 millones de personas padecen hipertensión y hasta 14 millones viven con diabetes. Tamaulipas, en particular, se mantiene en los primeros lugares nacionales en índices de sobrepeso y obesidad, factores detonantes de estos padecimientos.

Durante su exposición de motivos, la legisladora de Morena enfatizó que gran parte de esta carga de enfermedad está ligada a estilos de vida sedentarios y dietas con exceso de azúcares y grasas.

“Identificar oportunamente estos padecimientos permite frenar el daño, evitando que las personas lleguen a etapas dolorosas y costosas. Es trascendental abordar el problema desde la prevención”, subrayó Huerta Valdovinos ante el pleno.

El exhorto aprobado busca que las autoridades de salud reorienten sus estrategias hacia:

  1. Campañas comunitarias: Intensificar la concientización en zonas vulnerables.
  2. Tamizaje temprano: Detectar casos antes de que presenten complicaciones graves.
  3. Educación en salud: Fomentar una cultura de autocuidado para reducir el impacto económico y social en las familias tamaulipecas.

Huerta Valdovinos reiteró que con esta acción legislativa, el Congreso busca garantizar que los servicios de salud y la orientación médica lleguen de manera efectiva a todos los hogares del estado, priorizando la calidad de vida de los ciudadanos por encima del tratamiento paliativo de las complicaciones.

 

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