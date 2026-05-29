Hasta 900 mil beneficiarios de programas de bienestar en Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— La delegación de programas para el bienestar informa que en Tamaulipas tiene alrededor de 900 mil beneficiarios, aumentando a 25 mil millones de pesos dispersados en apoyos, por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Puntualizó el delegado de bienestar Luis Lauro Reyes Rodríguez, «nuestra presidenta está cumpliendo a sobremanera con el apoyo a la ciudadanía. Son más de 400 mil adultos mayores y 104 mil mujeres de 60 a 64 años que están recibiendo la cantidad de 3 mil cien pesos bimestrales, este Gobierno federal se comprometió a apoyar a las mujeres, y están recibiendo esa cantidad»

El delegado federal de programas para el bienestar puntualizó que cada bimestre se abren convocatorias para nuevas incorporaciónes, en un periodo de 15 a 20 días aproximadamente, en el cual se atienden a mujeres bienestar y adultos mayores.

Explicó que una vez que se cumplan 65 años y 60 años, inmediatamente a la primer convocatoria que se enteren, se van a poder recibirlos y darlos de alta

Es decir en un mes más se abre la convocatoria para incorporarse, en el caso de las mujeres, sesenta años y sesenta y cinco para los adultos mayores.

En tanto, para el programa La Escuela es Nuestra se han beneficiado hasta 900 escuelas en la entidad, con una derrama económica de hasta 400 millones de pesos, desde educación básica, hasta media superior.

«Vamos a llegar al millón de beneficiarios en el estado, ya llevamos más de 900 mil, y eso nos ayuda a seguir adelante, impulsando en beneficio de la sociedad’.