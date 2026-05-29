Administración estatal garantiza rigor y transparencia en licitaciones

  • jueves, 28 de mayo de 2026

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 28  de Mayo del 2026

La secretaria de Administración de Tamaulipas, Luisa Eugenia Manautou Galván, aseguró que todas las licitaciones realizadas por el gobierno estatal se llevan a cabo con estricta transparencia y meticulosidad, cumpliendo con la normativa de la Ley de Adquisiciones.

La funcionaria recordó que el objetivo es evitar prácticas irregulares y elevar los niveles de transparencia para poder rendir cuentas a los tamaulipecos.

“Precisamente este tipo de procesos nos permite garantizar que los recursos públicos se ejerzan con legalidad y que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan”, subrayó.

En relación con el proceso para la compra de 300 mil paquetes alimentarios destinados a programas de Bienestar Social, Manautou explicó que se trató de una licitación pública nacional, en la que participaron varias empresas cuyo fallo ya se dio a conocer hace unos días.

Al respecto, recordó que dicho fallo favoreció a Alimentos para el Bienestar, al ofrecer las mejores condiciones para el Estado. “Ahora si le regresamos la situación a Bienestar para que se pongan de acuerdo con ellos para la entrega de todas estas despensas. Queremos que todo quede transparente  por eso somos muy rigurosos en cada paso”, señaló.

Manautou adelantó que además de la licitación de despensas, actualmente están en curso otros procesos como el seguro de vida para personal de seguridad pública, así como adquisiciones de combustibles y multifuncionales.

“Todas las licitaciones son muy rigurosas, muy estrictas y meticulosas, cumpliendo con la normativa establecida en la ley de adquisiciones estatal”, finalizó.

 

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