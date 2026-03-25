Destacan avances en transparencia en el Gobierno de Victoria; aseguran respuesta oportuna a la ciudadanía

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno Municipal de Victoria mantiene un compromiso firme con la rendición de cuentas y el acceso a la información, aseguró el regidor de la Comisión de Transparencia, Mario Alberto Chávez Herrera, al señalar que actualmente no existen señalamientos en esta materia.

El edil subrayó que la administración municipal ha fortalecido sus mecanismos internos para garantizar que cada acción se realice con claridad hacia la ciudadanía.

“Cada vez es más notable que Victoria, en este sentido no tiene ningún problema, todo es transparente”, afirmó.

Indicó que esta política ha sido impulsada directamente por el presidente municipal, quien ha instruido a todas las áreas a conducirse bajo principios de apertura.

“El presidente municipal ha hecho hincapié en todas las áreas del gobierno municipal para que se realice con transparencia cada acción encomendada hacia los ciudadanos”, expresó.

Asimismo, destacó que organismos fiscalizadores han reconocido el trabajo del Ayuntamiento en esta materia.

“Inclusive la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado nos han hecho saber que somos un gobierno transparente”, señaló.

Chávez Herrera explicó que uno de los pilares de esta estrategia es la atención puntual a las solicitudes ciudadanas, particularmente en temas sensibles como obra pública y manejo de recursos.

“Se le contesta a la gente lo que pregunta y lo que pide… no podemos tardarnos porque es por ley”, comentó.

En ese sentido, precisó que los tiempos de respuesta se mantienen dentro de los plazos establecidos.

“En el momento del día siguiente, a los tres días, se da contestación al ciudadano”, detalló.

El regidor enfatizó que la coordinación entre sociedad y gobierno ha sido clave para avanzar en este rubro.

“Si sociedad y gobierno van de la mano, se avanza en transparencia, se avanza en obra pública, se avanza en las mejoras”, apuntó.

Finalmente, resaltó la participación ciudadana en actividades del municipio como un reflejo de la confianza hacia las autoridades.

“Hay muy buena aceptación por parte de la ciudadanía”, concluyó.