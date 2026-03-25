«Alerta por Fraudes Telefónicos: Canaco Victoria Advierte a Empresarios y Población ante la Temporada Vacacional»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El Vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Victoria, Mario Ramos Tamez, hizo un llamado urgente a la población y empresarios para extremar precauciones ante el incremento de intentos de fraude, especialmente a medida que se acerca la temporada vacacional de Semana Santa.

El empresario señaló que, si bien en la cámara se han abordado temas de venta de paquetes turísticos, la principal alerta recibida, en coordinación con la Policía Cibernética, se centra en intentos de fraude vía telefónica suplantando perfiles de instituciones bancarias.

“Sí nos ha llegado información a la Cámara de diversos intentos de fraude vía telefónica, va de la mano con temas de boletos de avión, compraste un boleto de avión, hay que estar bien atento con eso”, refirió.

Al revelar el Modus Operandi detectado, Ramos Tamez detalló que estos intentos se realizan principalmente por llamada telefónica.

“Los delincuentes, aprovechando la prisa y distracción de las personas, alegan ser personal del banco y solicitan un «numerito» que está por llegar al dispositivo del usuario (presumiblemente un código de verificación).

“A mí me ha pasado, a varios compañeros de la Cámara, te llegan por ese lado, con la prisa estamos a nada de darlo”, alertó.

«No demos información de nada, es mejor acudir al banco y evitarnos ese tipo de fraudes,» advirtió Ramos Tamez, recordando que la mayoría de las comunicaciones institucionales advierten explícitamente no compartir estos códigos.

Sobre el incremento de estos intentos de fraude en el periodo de Semana Santa, el Vicepresidente de la Canaco anticipó que este tipo de delitos podrían intensificarse durante las vacaciones, ya que los perpetradores buscan aprovecharse de la distracción generalizada.

Finalmente, Ramos Tamez confirmó que la Canaco ha recibido denuncias y mantiene una coordinación estrecha con las mesas de seguridad.

Instó a los afectados a utilizar a la cámara como conducto para reportar mensajes o llamadas sospechosas, permitiendo así que se dé seguimiento adecuado y se busquen neutralizar las líneas utilizadas para estos ilícitos.