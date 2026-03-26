Intensificarán operativos de tránsito, habrá flexibilidad

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En el marco de los operativos de Semana Santa y la vigilancia continua, se mantendrá una política de tolerancia cero para el consumo de alcohol en conductores de motocicleta, aunque se contempla cierta flexibilidad para automovilistas, informó el Director de Tránsito municipal, Javier Córdova González.

El anuncio surge tras incidentes recientes donde se ha tenido que intervenir por conductores bajo los efectos del alcohol.

Córdova González fue enfático al recordar que, según la ley y los protocolos de salud, «no hay tolerancia ni siquiera para el aliento» en el caso de los motociclistas.

“Si un conductor de moto reconoce haber ingerido alguna bebida, ya no podrá conducir el vehículo, citando la reducción de accidentes fatales de motociclistas como un logro que se busca mantener.

En cuanto a la operatividad general, el Director detalló que se ha implementado un nuevo protocolo para las infracciones de estacionamiento.

En ese sentido, estacionarse intencionalmente en un lugar prohibido (como una rampa para discapacitados o sobre la línea amarilla) conlleva una sanción de alrededor de 2 mil pesos, y la infracción es por desconocimiento o no intencional, el costo es de alrededor de 800 pesos.

Si el conductor o propietario se presenta antes de que el vehículo suba a la grúa, se le debe bajar para que el conductor pueda retirarse, siempre y cuando llegue a tiempo. Si el conductor no porta licencia vigente o tarjeta de circulación (incluso en autos americanos), el nuevo criterio es aplicar únicamente la multa o advertencia, sin retirar el vehículo, dejando la cobranza a Tesorería.

El Director hizo un llamado a la ciudadanía para no utilizar este nuevo protocolo de manera malintencionada para obstruir la vía pública, asegurando que la prioridad es la seguridad vial y la atención a situaciones imprevistas, como emergencias médicas.