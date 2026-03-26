Restaurantes de Victoria ofrecen empleos temporales por la Semana Santa

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de marzo.-Ante la expectativa de mayor afluencia turística durante el periodo vacacional de Semana Santa, algunos restaurantes de Ciudad Victoria comenzaron a prepararse con la contratación de personal eventual para atender el incremento en la demanda, principalmente en zonas cercanas a ríos, presas y destinos recreativos.

Esto, tras un pronóstico de la llegada de alrededor de 100 mil visitantes a la capital del Estado por el periodo vacacional de la Semana Santa.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Victoria, Jesús Arnoldo Gómez González, explicó que los establecimientos con mayor movimiento son los que analizan reforzar sus plantillas de trabajo de manera temporal.

Señaló que algunos establecimientos, especialmente aquellos ubicados cerca de ríos, presas o playas, están contratando personal temporal “algunos compañeros ya se están preparando, sobre todo quienes están ubicados en zonas de ríos, presas o playas, donde la asistencia de los visitantes y turistas es má concurrido”.

Gómez González indicó que este incremento no aplica de manera general para todos los negocios de la zona urbana, ya que depende del flujo de visitantes que registre cada establecimiento durante los días de mayor actividad.

Si bien, aclaró, no es una regla general para la zona urbana, recalcó que los restaurantes con alta afluencia turística podrían incrementar su plantilla hasta en un 30 por ciento, únicamente para cubrir los días de mayor demanda.

“Es difícil darte un porcentaje en sí, pero si por ejemplo un restaurante tiene una plantilla de unas 10 personas en general entre cocina y meseros, pudiera incrementar sobre todo una o dos personas más en cocina, y un par de meseros más. Es un ejemplo que te estoy poniendo, estamos hablando un porcentaje de un 30 por ciento aproximadamente”, puntualizó.

Finalmente, explicó que estas contrataciones son temporales y dependen de las necesidades de cada negocio durante el periodo vacacional.