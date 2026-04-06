Conciertos unieron a miles en playas de Tamaulipas: Sectur

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

En un ambiente 100% familiar, con conciertos gratuitos y una amplia oferta de actividades, visitantes locales, nacionales y extranjeros disfrutaron la Semana Santa en las playas de Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que la fiesta turística en las playas de los municipios de Ciudad Madero, Altamira, Matamoros, Soto La Marina y San Fernando fue un éxito total.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa una sólida labor de gestión y promoción para fortalecer el turismo de Tamaulipas y los municipios se suman a este esfuerzo trabajando en estrecha coordinación con el gobierno estatal”, señaló.

En este sentido, se realizaron los conciertos gratuitos en las playas tamaulipecas: Miramar de Ciudad Madero; La Pesca de Soto La Marina; La Carbonera de San Fernando, Playa Bagdad en Matamoros y Playa Tesoro en Altamira, refirió.

Dónde los miles de visitantes cantaron y bailaron en los conciertos gratuitos, al mismo tiempo que disfrutaron de otras actividades más, como torneos de voleibol y fútbol playero, carreras de lodo, payasos y show de Muñequitas, entre otros más, expresó el titular de Turismo de la entidad.

Estás estrategias y acciones emanadas de sus respectivos Consejos Consultivos Municipales son para fortalecer el turismo estatal y nacional, con lo que Tamaulipas seguro te enamora, concluyó.