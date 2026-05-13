Urge regulación de vehículos recreativos en playas de Tamaulipas tras fatal accidente en La Pesca

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Luego del fatal accidente en Playa La Pesca que cobró la vida de un menor de edad, el vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, se pronunció a favor de una regulación estricta para el uso de vehículos recreativos en zonas turísticas del estado.

El funcionario fue enfático: unidades como cuatrimotos y «razers» no son juguetes de playa, sino vehículos diseñados para funciones específicas. Ante el caos vial y el riesgo constante para los bañistas, García Reyes subrayó la urgencia de delimitar áreas exclusivas de circulación para evitar que la recreación se convierta en tragedia.

“Son vehículos utilitarios y deben utilizarse en espacios adecuados y bajo ciertas reglas”, sentenció el vocal, quien reconoció que, aunque estas unidades son aliadas en actividades cinegéticas y rancherías por su capacidad de desplazamiento en terrenos difíciles, su presencia en playa requiere una revisión inmediata.

Sin profundizar en prohibiciones totales, García Reyes puso el dedo en la llaga al señalar que el riesgo se multiplica cuando se combina el manejo de estas potentes unidades con el consumo de alcohol y la imprudencia. El reciente caso en Soto la Marina, donde la presunta negligencia de un conductor terminó en luto, ha encendido las alarmas sobre la falta de control en estos destinos.

Aunque la vigilancia en las costas recae principalmente en las secretarías de Turismo, Seguridad Pública y Protección Civil, el titular de Caza y Pesca respaldó el endurecimiento de operativos preventivos, especialmente durante los fines de semana y temporadas vacacionales de alta afluencia.

Finalmente, reiteró que la Comisión seguirá impulsando el turismo deportivo y los torneos en la entidad, pero siempre bajo un marco de responsabilidad que garantice la seguridad de las familias que visitan los atractivos de Tamaulipas.