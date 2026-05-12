Nadie baja a ‘Carniceros’ de la cima

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Carnicería Liberal suma 13 semanas consecutivas como líder absoluto de la categoría Plata de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, acumulando un total de 33 unidades.

Con marca de 10 triunfos, tres empates y cero derrotas, los ‘Carniceros’ se mantienen invictos en el presente campeonato. A solo un punto de distancia se encuentra Mirto FC, mientras que en la tercera posición aparece FOVO FC con 28 unidades.

Más abajo se ubican los conjuntos de El Rebaño FC y Real Obrera, ambos con 26 puntos. Cementeros FC continúa en la pelea por un lugar en la liguilla con 23 unidades, seguido de FOVISSSTE con 22.

Clásicos FC se mantiene dentro de los ocho mejores del torneo con 18 puntos, mientras que Corpus FC y ExHacienda Tamatán cuentan con 17 unidades. Por su parte, Libercol y Caminera FC suman 12 puntos cada uno.

En la parte baja de la clasificación aparece Diablos Tamatán con 10 unidades; Mundo FC registra nueve puntos; Deportivo Lara cuenta con cuatro, y Gastaría Álvarez permanece sin sumar unidades.