Congreso busca combatir adicciones y violencia con deporte

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de combatir las adicciones, la violencia y la delincuencia juvenil desde una perspectiva preventiva y social, la diputada Silvia Isabel Chávez Garay presentó una iniciativa para adicionar el artículo 12 Bis a la Ley de Cultura Física y Deporte para Tamaulipas, a fin de institucionalizar programas deportivos y recreativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en zonas de alto riesgo.

La legisladora expuso que las juventudes “se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad ante los riesgos que involucran el consumo de sustancias, la delincuencia y la violencia”.

“La práctica de un deporte de manera disciplinada y constante le permite al adicto sustituir la relación nociva con el objeto adictivo por relaciones positivas consigo mismo, con otras personas y con el entorno”, señaló.

La propuesta plantea que el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos municipales, implemente programas permanentes de deporte y recreación enfocados en la prevención psicosocial y de adicciones, priorizando a menores que habiten en zonas con altos índices de violencia, delincuencia o consumo de sustancias.

La diputada advirtió que, de acuerdo con datos citados en la propuesta, en Tamaulipas existe una relación directa entre el consumo de drogas y la violencia juvenil, ya que gran parte de los adolescentes involucrados en procesos judiciales presentan antecedentes de consumo de marihuana.

“La focalización territorial es esencial para garantizar la eficacia de los programas deportivos. En las zonas de mayor violencia, donde los jóvenes enfrentan riesgos constantes de delincuencia y consumo de sustancias, el deporte se convierte en un espacio seguro que ofrece alternativas positivas de convivencia”, afirmó.