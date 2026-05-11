Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de mayo.- La circulación de vehículos tipo razer en las playas de Tamaulipas depende de las autorizaciones otorgadas por los gobiernos municipales en coordinación con la Federación, señaló Karl Becker Hernández, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Estado.

La declaración surge luego del accidente ocurrido en la playa La Pesca, en Soto La Marina, donde un menor de 4 años perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que circulaba sin precaución.

El funcionario explicó que corresponde a los municipios y a la Semarnat revisar los permisos cuando se trata de servicios turísticos concesionados en zonas de playa.

Becker Hernández recordó además que las playas mexicanas son de libre acceso, por lo que consideró complicado establecer una prohibición total para este tipo de vehículos.

Tras la tragedia registrada el domingo, autoridades municipales anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad en la playa para prevenir nuevos accidentes.

Por otra parte, el secretario de Medio Ambiente indicó que no se han reportado incidentes en los campos tortugueros de Tamaulipas, donde este mes comenzarán las labores de liberación de crías de tortuga lora hacia el Golfo de México.