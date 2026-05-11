Minimizan autoridades la cantidad accidentes en la carretera Rumbo Nuevo

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de mayo.-A pesar de los accidentes frecuentes que ocurren en la carretera Rumbo Nuevo, el secretario de Obras Públicas, Pedro Hernández Cepeda, justificó la concesión por 30 años me suspendieron la empresa privada, al afirmar los accidentes que ahora ocurren no son mortales.

El funcionario estatal dijo que se justifica la concesión, ya que el mantenimiento de la carretera estuvo abandonado por varios sexenios.

Cepeda Anaya declaró que se habilitará una rampa de frenado debido a que los accidentes son principalmente de unidades de tráfico pesado.

Defendió la operación de la empresa privada que administra la carretera, «afortunadamente no ha habido accidentes mortales como había por falta de señalamientos».

El secretario de Obras Públicas añadió que «la estructura de la carretera ya estaba colapsando después de dos sexenios completos de abandono, ningún gobernador anterior se dio a la tarea de darle mantenimiento».

Cepeda Anaya dijo que en el 2022 la carretera requería 700 millones de pesos, más los 30 millones de pesos adicionales por la rampa de frenado.

En ese sentido consideró que la Constitución ha funcionado ya que los accidentes ocurren no son fatales ya solo dejan daños materiales.

Adicionalmente dijo se le dará mantenimiento a la antigua carretera a Tula -una alternativa para no pagar peaje en la carretera Rumbo Nuevo- ya que se dispone de una bolsa de 2 mil millones de pesos para invertir las carreteras federales de Tamaulipas.