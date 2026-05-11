Descartan Salud de Tamaulipas que hantavirus llegue al Estado

Las autoridades sanitarias afirman que es poco probable que se convierta en una pandemia

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de mayo.-El brote de hantavirus qué ocurrido en otros países no ha provocado ninguna alerta sanitaria para Tamaulipas, ya que es poco probable que se convierta en una pandemia afirmó Adriana Hernández Campos, el área de salud de Tamaulipas.

En entrevista, recomendó tener cuidados extremos si se están en lugares donde pudiera ver roedores, animal que transmite el virus.

«No ha llegado de hecho a aquí, pero estamos alertas, son situaciones que se pueden presentar. Es poco probable que se convierta en una pandemia», declaró.

Hernández Campos pidió a la comunidad no confiarse «si nos descuidamos, en término global general presupuesto que sí por eso es importante que estamos al pendiente».

Secretaría de Salud pidió estar cuidadosos en el caso de que esté en algún lugar donde pueda haber roedores que pueden afectar a las personas.

El brote inició la semana pasada entre los pasajeros de un crucero en la Patagonia de Argentina, pero la embarcación se dirigió a España.

La funcionaria dijo que habrá vigilancia epidemiológica estricta en caso de que alguien presente algún síntoma.

Sin embargo, dijo que no existe vacuna o medicamento para tratar el hantavirus, pero insistió en que hay poca probabilidad que se presente en Tamaulipas.