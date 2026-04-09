Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con una bolsa acumulada de más de 200 mil pesos en premios, la Comisión de Caza y Pesca Tamaulipas invitó a pescadores y familias a participar en el torneo que se celebrará los días 18 y 19 de abril en Playa Barra del Tordo del municipio de Aldama.

En rueda de prensa, acompañado por la presidenta municipal de Aldama, María Nohemí Sosa Villarreal, el Vocal Ejecutivo de la Comisión, Luis Eduardo García Reyes dijo; “los esperamos este 18 y 19 de abril en esta gran playa”.

Informó que el evento contará con importantes premios en dos categorías de especies.

En la categoría “Especies Varias”, los premios serán:

– 1.° lugar: 40 mil pesos – 2.° lugar: 30 mil pesos – 3.° lugar: 20 mil pesos – 4.° lugar: 10 mil pesos – 5.° lugar: 7 mil 500 pesos

Además, se premiará la captura de mantarraya, con los siguientes montos:

– 1.° lugar: 20 mil pesos – 2.° lugar: 10 mil pesos – 3.° lugar: 8 mil pesos – 4.° lugar: 5 mil pesos – 5.° lugar: 3 mil pesos

García Reyes destacó que el torneo también forma parte de la acumulación de puntos para la Copa Tamaulipas 2026, certamen que año con año reúne a más participantes del estado.

Un aspecto relevante del evento es la participación infantil gratuita: Para motivar su participación, niños de 4 a 11 años once meses podrán competir sin costo alguno, siempre acompañados de un adulto. Como reconocimiento, recibirán un trofeo y artículos deportivos orientados a la práctica de la pesca, con el objetivo de incentivar a las nuevas generaciones en esta actividad deportiva.

El funcionario subrayó que la pesca deportiva en Tamaulipas convoca cada torneo a más familias, consolidándose como una tradición que el actual Gobierno del Estado impulsa con orgullo.