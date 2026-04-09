«Diputada Eva Reyes González alerta sobre el uso de desapariciones para encubrir delitos en Tamaulipas»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La diputada local Eva Reyes González advirtió que el fenómeno de las desapariciones está siendo aprovechado tanto por criminales como por ciudadanos comunes para encubrir asesinatos o cometer fraudes, una práctica que, señaló, es más frecuente de lo que parece.

“Las bandas delincuenciales y los modus operandi inclusive de particulares, de ciudadanos normales, para usar la desaparición como el mejor método para esconder un asesinato o inclusive un fraude, como ya también se ha hecho, ya es un modo utilizado más común de lo que pudiera parecer, por desgracia”

“El fenómeno no conoce fronteras”, enfatizó.

Durante una entrevista, la legisladora indicó que aún se espera la presentación de cifras actualizadas sobre personas desaparecidas, las cuales quedarán sujetas a las comparecencias de secretarios y a una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas encabezada por su titular Taide Garza Guerra.

“No traigo el último dato de cuántos desaparecidos, creo que las últimas cifras tendrán ya que presentarse cuanto antes”, refirió.

Reyes González precisó que Tamaulipas no ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, aunque reconoció que Reynosa concentra una proporción significativa dentro del estado. «Porque a la hora de que tú mueves la estadística y los niveles, dices: ah, no, aquí está creciendo», señaló.

La diputada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, advirtió que el problema no tiene fronteras: estados como el Estado de México, Michoacán y Guanajuato encabezan o se suman a las estadísticas, impulsados por bandas criminales que han convertido la desaparición en un modus operandi para ocultar otros delitos.

«Las desaparición seguirá moviéndose con cifras alternas mientras no deje de ser el modus operandi de los criminales y de los criminales nuevos», recalcó para concluir.