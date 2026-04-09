Cuatro Municipios de Tamaulipas enfrentan adeudos con CFE por alumbrado público

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 09 de abril del 2026

El subsecretario de electricidad y energía renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, reveló que al menos cuatro municipios de Tamaulipas mantienen litigios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los altos cobros derivados del alumbrado público, principalmente porque no notificaron oportunamente los cambios de luminarias.

El funcionario explicó que, en muchos casos, los ayuntamientos sustituyen lámparas por nuevas tecnologías como LED, pero no informan de inmediato a la CFE, lo que provoca que se les siga cobrando la tarifa promedio anterior. “Si no das aviso, la comisión sigue cobrando igual y el ahorro que pensabas tener no se refleja hasta seis meses después”, señaló.

Rendón Mares indicó que este problema ha derivado en litigios, pues la CFE no reconoce las reducciones de consumo mientras no se presenten las facturas correspondientes. “Estamos trabajando con los municipios para que den aviso oportuno y eviten que se acumulen adeudos”, dijo.

El subsecretario precisó que el cambio a luminarias LED representa un ahorro del 25%, al eliminar el uso de balastros y reducir significativamente el consumo de energía. “Es un ahorro muy significativo, pero debe estar respaldado con evidencia documental para que la CFE lo reconozca”, puntualizó.

Como ejemplo, mencionó el caso del municipio de González, donde tras negociaciones y acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Energético se logró una quita en el ajuste que la CFE les estaba aplicando.

Finalmente, Rendón Mares reiteró que el objetivo es que los municipios cumplan con la regulación y trabajen de manera coordinada con la CFE para evitar litigios y garantizar que los ahorros en alumbrado público se reflejen en las finanzas municipales.

La declaración de Rendón Mares se da en el marco de una rueda de prensa en la que se dio a conocer detalles del Censo de Alumbrado Público que la Secretaria de Desarrollo Energético a cargo de Walter Julián Ángel Jiménez pondrá en marcha con el fin de modernizar el sistema en todos los municipios de Tamaulipas