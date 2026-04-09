Secretaria de Energía pone en marcha el censo de alumbrado público para fortalecer eficiencia energética.

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 09 de abril del 2026

En rueda de prensa en Palacio de Gobierno, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, dio a conocer los detalles del programa de Censo de Alumbrado Público en los municipios, cuyo objetivo es modernizar luminarias, garantizar eficiencia energética y evitar cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Acompañado por el titular de la secretaria de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el funcionario explicó que muchos municipios aún operan con tecnologías tradicionales como vapor de sodio y aditivos metálicos, que consumen más energía y requieren mantenimiento constante. Frente a ello, la transición hacia luminarias LED representa una solución eficiente, con mayor rendimiento, menor consumo y vida útil superior.

Rendón Mares subrayó que el censo permite identificar altas, bajas o modificaciones de luminarias y que, al participar activamente en el proceso, los municipios evitan ajustes incorrectos en la facturación. “Un censo actualizado es una herramienta esencial para fortalecer la gestión del gasto público y dar certeza en el uso de recursos”, afirmó.

El subsecretario detalló que se realizaron cuatro sesiones informativas regionales con la CFE: una en Matamoros, dos en Ciudad Victoria y una en Tampico, donde se explicó la normatividad y procedimientos para levantar censos de alumbrado, semáforos y cargas directas.

El proceso inicia con una notificación de la CFE al municipio con al menos 30 días de anticipación, seguido de un levantamiento en campo conjunto, validación de datos y firma de convenios que formalizan los resultados. “La coordinación con la Comisión es clave para que los ahorros se reflejen de inmediato y no se acumulen adeudos”, puntualizó.

Para concluir, el funcionario gubernamental destacó que la Secretaría de Energía impulsa una convocatoria de apoyo a municipios con más de 25 mil habitantes, con oportunidades de inversión a fondo perdido para modernizar el sistema de alumbrado público. “La meta es que cada municipio cuente con infraestructura eficiente, sostenible y en beneficio directo de la ciudadanía”, concluyó