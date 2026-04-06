Encabeza Lalo Gattás convivencia con familias del área rural

Cd. Victoria, 6 de abril de 2026. –

Bajo la techumbre del ejido La Libertad, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez encabezó este fin de semana la convivencia familiar que reunió más de 400 mujeres, hombres y niños del área rural.

Junto a integrantes del Gabinete Municipal, llevó juegos, cine infantil, actividades lúdicas y recreativas; y módulos de atención de las distintas áreas de la administración municipal para acercar servicios y programas a la comunidad.

«Venir en sábado a visitarnos habla del gran compromiso que tiene con su gente, lo valoramos y tiene el apoyo y confianza de las familias del campo» dijo Julio Reyna González, presidente del comisariado ejidal.

En su estancia, Gattás Báez atendió peticiones, compartió alimentos entre los asistentes de los ejidos aledaños, y cerró su gira de trabajo visitando el parque ecológico Los Troncones donde saludo y conversó con los paseantes que disfrutaban del río y la naturaleza.