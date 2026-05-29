Casi un millón 400 mil tamaulipecos ya cuentan con IMSS Bienestar

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 28 de Mayo del 2026

El programa federal IMSS Bienestar ha logrado afiliar a más de un millón de tamaulipecos, consolidándose como uno de los esquemas de salud pública con mayor crecimiento en el estado.

El proceso de registro y credencialización, que inició el 2 de marzo y concluirá el 14 de noviembre, avanza con paso firme hacia la meta de incorporar a 1 millón 582 mil personas sin seguridad social.

El coordinador estatal, Marggid Rodríguez Avendaño, destacó que en poco tiempo se ha alcanzado cerca de dos terceras partes de la meta, lo que representa un avance sustancial en la cobertura.

“Este programa atiende a quienes no cuentan con seguridad social. La cifra es dinámica porque depende de la situación laboral de los ciudadanos, pero el objetivo es claro: garantizar atención médica a la población más vulnerable”, explicó.

Rodríguez Avendaño subrayó que el padrón fluctúa constantemente: quienes acceden a empleos con prestaciones pasan al régimen ordinario del IMSS o ISSSTE, mientras que la pérdida de trabajo incrementa la demanda de servicios en el sistema Bienestar.

El funcionario aseguró que el progreso refleja la confianza de la población en este esquema federal y que la meta de más de un millón y medio de afiliados será alcanzada en los próximos meses