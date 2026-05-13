A Marggid le está creciendo la nariz”: Sierra revienta por fallas de aire en Hospital Canseco; sindicato documenta riesgos

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 13 de Mayo del 2026.

“Le está creciendo mucho la nariz y la lengua también a MARGGID”, soltó sin filtro Adolfo Sierra Medina, dirigente estatal del SNTSA luego de señalar que el coordinador estatal del IMSS Bienestar lo acusó de decir mentiras respecto al funcionamiento y el mantenimiento del sistema de climatización de los hospitales.

“Él me acusa de que yo digo mentiras, pero los documentos y las evidencias son muy claras”, arremetió.

Sierra Medina citó al Hospital Canseco, donde MARGGID asegura que hay “excelente mantenimiento” de todas las unidades y que IMSS Bienestar está al pendiente. “Eso es una gran mentira”, reviró el líder sindical. “La semana pasada reventó el sistema de aire en Canseco y ahorita hay una contaminación grande”, mientras la autoridad presume que todo está bien

Y es que desde el pasado lunes, el Sindicato documentó oficialmente la falta de funcionamiento del sistema de aire acondicionado en el Hospital de Especialidades IMSS-BIENESTAR «Dr. Carlos Canseco». La falla genera riesgos para pacientes y trabajadores ante las altas temperaturas que azotan Tamaulipas.

Mediante Minuta Extraordinaria fechada el 11 de mayo de 2026, la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene de la Subsección N° 5 del SNTSA solicitó la revisión inmediata y reparación de los equipos dañados en diversas áreas de la unidad hospitalaria.

El documento advierte que la exposición prolongada al calor puede ocasionar en los trabajadores deshidratación, golpe de calor, descompensación de enfermedades crónicas y “errores en la atención médica”. Además, señala que las condiciones comprometen la conservación adecuada de medicamentos e insumos y favorecen la proliferación de microorganismos, lo que afecta la seguridad de los pacientes.

Entre las exigencias urgentes se incluye implementar medidas temporales para disminuir la exposición al calor y emitir un informe técnico con acciones correctivas y fecha estimada de solución. La solicitud se sustenta en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-015-STPS-2001, NOM-030-STPS-2009 y la Ley Federal del Trabajo.

El sindicato advirtió que, de no atenderse la situación, podrían generarse responsabilidades administrativas para los funcionarios responsables.

La minuta fue firmada por la presidente de la Comisión Auxiliar, Alexia Lucero Pérez Hernández, y turnada con copia a la Delegación Estatal de IMSS BIENESTAR, a cargo de Marggid Rodríguez Avendaño.

Cabe recordar que desde hace años el sindicato ha denunciado que en la mayoría de los hospitales del sector salud no existe un sistema de climatización digno o eficiente, especialmente durante la temporada de calor extremo. “Yo no miento”, remató Sierra Medina.