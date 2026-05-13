Escándalos de Morena no alcanzan al PT; alianza en Tamaulipas sigue sin definirse: Arcenio Ortega

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 13 de mayo del 2026

Los escándalos mediáticos y señalamientos de corrupción que enfrenta Morena a nivel nacional no afectan ni repercuten en la imagen del Partido del Trabajo, aseguró Arcenio Ortega Lozano, comisionado nacional del PT.

El dirigente petista fue enfático al señalar que su partido “está fuera de ese foco de atención”.

Entrevistado sobre la alianza rumbo al proceso electoral 2027, Ortega Lozano marcó distancia de la situación que atraviesa su aliado. “El Partido del Trabajo es una fuerza que tiene perfectamente definido su actuar. Nosotros no tenemos señalamientos de ningún tipo y no nos metemos a defender cosas que no nos corresponden”, puntualizó.

Respecto a la coalición con Morena y el Partido Verde, el comisionado aclaró que los escenarios cambian por estado. En Coahuila, donde ya arrancaron campañas para diputaciones locales, el PT va en alianza con Morena en 16 distritos. La jornada electoral será el 7 de junio. Ahí, dijo, el Verde compite por su cuenta.

Sin embargo, para Tamaulipas el panorama es distinto. Ortega Lozano reconoció que a nivel estatal aún no hay información sobre si la coalición será parcial, total o si cada partido irá solo. “Hasta ahorita todavía no tenemos información al respecto a nivel local”, admitió, pese a que la dirigente de Morena, María Guadalupe Gómez Núñez, estimó que podría haber un bosquejo a finales de mayo o principios de junio.

A nivel nacional, el PT confirmó que ya hay contacto con Morena y el Verde para analizar las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027. La ruta establecida indica que primero se definirán las candidaturas a gobernador después del Mundial de fútbol. Solo hasta entonces se empezará a trabajar en la integración de diputados federales, donde entraría Tamaulipas.

Con esto, el PT busca dejar claro dos mensajes: uno, que los problemas internos de Morena no le pegan a su partido; y dos, que en Tamaulipas la alianza aún no está amarrada y todo se resolverá hasta la segunda mitad del año, una vez que se definan las gubernaturas a nivel nacional