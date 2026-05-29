Hugo Resendez: Apoya reforma electoral y destaca percepción de seguridad en el municipio de Victoria

Por: José Medina

.— La percepción de seguridad en Ciudad Victoria se mantiene en tranquilidad, «gozamos de una seguridad importante, muy contentos con la seguridad que brinda el gobierno estatal», afirmó Hugo Arael Resendez Silva secretario del ayuntamiento capitalino, quien señaló que se el municipio se está adecuando a las estrategias, en este caso la de Claudia Sheinbaum, las acciones que efectúa en el Gobierno del Estado, y las del gobierno municipal de Lalo Gattás.

Por otra parte señaló que respalda la reforma electoral presentada por el Congreso del Estado para la reducción de regidores en el cabildo victorense a solo 15 posiciones, pues la Reforma Constitucional tiene un punto positivo que atender. «El gobernador ya hizo lo propio en el Poder Legislativo, y el municipio estará a la espera, y se evita la sobrerepresentación, así pues cuando hay una reforma de ese calado es porque ya hay un estudio, y se evitar los debates innecesarios.

Todo lo que venga a abonar en positivo debe ser bien atendido, y en las condiciones que tengan debemos de atenderlas. La Reforma Electoral viene a agilizar las gobernabilidades de las ciudades.

Cabe señalar que las ciudades como Tampico, Madero, Altamira, El Mante, Victoria, Matamoros, Reynosa, y Nuevo Laredo tendrán solo 15 regidores y un síndico a partir del próximo año.