Playa Miramar recibirá a 105 equipos en el Tochito Fest 2026

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la participación de 105 equipos provenientes de diferentes estados del país, Playa Miramar se prepara para convertirse en el emparrillado más grande del flag football con la celebración de la primera edición del Tochito Miramar Fest 2026, torneo que reunirá a cientos de jugadores bajo el lema “El Tochito de Otro Planeta”.

Este evento deportivo, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en Ciudad Madero, contará con representativos de Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, además de una importante presencia tamaulipeca con equipos de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria, Soto la Marina, El Mante, Tampico, Altamira, Ciudad Madero y Nuevo Laredo.

De acuerdo con los organizadores, para esta primera edición se estarán habilitando 10 campos de juego sobre la Playa Miramar, escenario que por primera ocasión recibirá una competencia de esta magnitud, combinando la actividad deportiva con uno de los principales atractivos turísticos del sur de Tamaulipas.

La intensa actividad comenzará el sábado desde las 6:50 horas y se extenderá hasta las 19:00 horas, jornada en la que los equipos buscarán avanzar a las rondas definitivas del certamen.

Para el domingo, los encuentros se reanudarán a partir de las 9:00 horas, teniendo programadas las semifinales y finales de las diferentes categorías, con una conclusión estimada a las 15:00 horas, cuando se conocerá a los primeros campeones de esta edición.

ARBITRAJE DE NIVEL INTERNACIONAL

Uno de los aspectos que distinguirá a esta competencia será la participación de árbitros provenientes de diferentes regiones de Tamaulipas, entre ellas la frontera, Ciudad Victoria y Tampico.

Además, el torneo contará con la presencia de una árbitra internacional de Colombia, lo que aportará experiencia al cuerpo arbitral encargado de sancionar los encuentros.

La participación de oficiales de diferentes regiones forma parte de la organización de un certamen que busca ofrecer condiciones competitivas para los 105 equipos inscritos.

DESTACAN APOYO PARA EL TORNEO

José Luis Reyes Salas, encargado del comité organizador y coach anfitrión de la Academia de Flag Football Lions Madero, destacó la importancia de realizar por primera ocasión este evento en Playa Miramar, al reunir a equipos de diferentes puntos del noreste del país.

Asimismo, agradeció el respaldo de las autoridades estatales y municipales, reconociendo el apoyo del presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, así como del secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, para hacer posible la realización de esta competencia.

Con esta primera edición, el Tochito Miramar Fest 2026 busca abrirse un espacio dentro del calendario de torneos de flag football de la región, además de promover la convivencia deportiva y aprovechar el potencial turístico de Playa Miramar.

De esta manera, todo se encuentra listo para que el sur de Tamaulipas viva un fin de semana de intensa actividad, donde 105 equipos buscarán conquistar la gloria en la arena y convertirse en los primeros campeones del denominado “Tochito de Otro Planeta”.