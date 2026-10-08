Preparan “El Gran Cierre 2026” para despedir el año corriendo

+La carrera más esperada de cierre de año se realizará el próximo 31 de diciembre, con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, además de una competencia infantil de 1K.

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque todavía restan algunas semanas para que concluya el año, la comunidad runner de Ciudad Victoria ya tiene una última cita marcada en su calendario deportivo, luego de que se anunciara la carrera atlética “El Gran Cierre 2026”, que se estará celebrando el próximo 31 de diciembre.

Esta competencia, que busca reunir a corredores locales y de diferentes municipios de Tamaulipas, contempla las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde el banderazo inicial está programado a las 6:30 horas.

Con esta propuesta deportiva se busca ofrecer a los atletas una alternativa para despedir el 2026 sumando sus últimos kilómetros del año, ya sea en busca de una nueva marca personal, completando una distancia por primera ocasión o simplemente disfrutando de una jornada de convivencia.

De acuerdo con la convocatoria, el costo de inscripción será de 600 pesos para cualquiera de las tres distancias, por lo que los interesados ya pueden comenzar a asegurar su participación en esta competencia de fin de año.

HABRÁ CARRERA INFANTIL

Los más pequeños también tendrán su espacio dentro de “El Gran Cierre 2026”, con una carrera de un kilómetro que contempla las categorías de 3 a 8 años y de 9 a 12 años.

Esta prueba tendrá su salida a las 8:30 horas y contará con un costo de inscripción de 200 pesos, que incluye playera, medalla, dorsal e hidratación.

La intención es que las familias también formen parte de esta jornada deportiva, promoviendo la actividad física entre las nuevas generaciones de corredores.

INSCRIPCIONES DISPONIBLES

Los atletas interesados podrán adquirir sus folios en Nutrimarket, ubicado en 12 Olivia Ramírez y Conrado Castillo, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

Otro de los puntos de venta será Mandala Beauty Spa, localizado en 13 Olivia Ramírez esquina, con atención de 9:00 a 20:00 horas.

Asimismo, se encuentra disponible el registro mediante WhatsApp al número 834-395-1267.

De esta manera, los corredores de la capital tamaulipeca comienzan a preparar su último desafío del calendario 2026, teniendo como objetivo cerrar el año sumando kilómetros y cruzando una meta más antes de recibir el 2027, ¡no te quedes fuera! Hay cupo limitado.