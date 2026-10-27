¡158 medallas de historia para Tamaulipas!

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de 18 años, Tamaulipas logró superar su mejor actuación histórica dentro de la Paralimpiada Nacional, al conquistar el séptimo lugar del medallero general en la edición 2026, donde la delegación estatal consiguió un total de 158 preseas.

Durante la ceremonia de honores y reconocimiento a los atletas medallistas, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, Manuel Virués Lozano director del Instituto del Deporte de Tamaulipas destacó que la delegación tamaulipeca obtuvo 68 medallas de oro, 52 de plata y 38 de bronce, cifras que representan un nuevo récord para el deporte adaptado de la entidad.

Con estos resultados, Tamaulipas dejó atrás la histórica octava posición conseguida en 2008, cuando la entidad fue sede de la Olimpiada Nacional, marca que durante casi dos décadas se mantuvo como su mejor actuación.

“Hoy tenemos el privilegio de compartir con todo Tamaulipas una noticia que nos llena de orgullo y que quedará escrita en la historia deportiva de nuestro estado. Después de 18 años logramos superar aquella histórica octava posición”, destacó Virués Lozano durante el evento.

De 44 a 158 medallas

Uno de los datos más relevantes de esta participación fue el crecimiento que ha registrado el deporte adaptado tamaulipeco en los últimos cuatro años.

De acuerdo con las cifras presentadas durante la ceremonia, en 2022 Tamaulipas consiguió 44 medallas en la competencia nacional, mientras que en 2026 alcanzó las 158 preseas, lo que representa un incremento del 259 por ciento.

Este avance fue atribuido al fortalecimiento de los programas de apoyo al deporte, el incremento de las becas deportivas en más del 100 por ciento, el respaldo a entrenadores medallistas y las inversiones realizadas en infraestructura deportiva.

Sin embargo, durante el reconocimiento se subrayó que los principales responsables de estos resultados son los propios atletas, quienes con disciplina, esfuerzo y determinación consiguieron colocar a Tamaulipas entre las siete mejores delegaciones del país.

Paratletismo, la disciplina más productiva

Dentro de las disciplinas deportivas, el paratletismo se consolidó como la principal fortaleza de la delegación tamaulipeca, al aportar 120 medallas al resultado general.

Por su parte, la paranatación contribuyó con 16 preseas; la paradanza deportiva sumó ocho; el boxeo consiguió seis, mientras que el paratenis de mesa aportó cuatro medallas.

Estos resultados reflejan el desempeño de los deportistas tamaulipecos en distintas especialidades del deporte adaptado, particularmente en las pruebas de pista y campo.

Altamira, el municipio con más medallistas

Durante la ceremonia también se reconoció la participación de atletas provenientes de diferentes municipios de Tamaulipas, entre ellos Tampico, Nuevo Laredo, Jaumave, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Reynosa y Altamira.

Este último recibió una mención especial al convertirse en el municipio que más medallistas aportó a la delegación estatal durante la Paralimpiada Nacional 2026.

Finalmente, se reconoció el trabajo de entrenadores, madres y padres de familia, quienes forman parte fundamental de la preparación y desarrollo de los deportistas.

Con este séptimo lugar nacional, Tamaulipas establece una nueva marca histórica en el deporte adaptado, al superar su mejor posición en el medallero general y alcanzar su mayor cosecha de preseas en una Paralimpiada Nacional.