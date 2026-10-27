PRI exige igualdad de condiciones al PAN si negocian alianza por la alcaldía de Victoria

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de octubre.- El PRI exigirá igualdad de condiciones al Partido Acción Nacional (PAN) si ambos partidos concretan una alianza electoral para disputar la alcaldía de Victoria, advirtió Horacio Reyna de la Garza, aspirante priista a la candidatura, al señalar que su partido cuenta con perfiles competitivos y no está dispuesto a ceder de antemano la postulación.

El ex dirigente priista afirmó que todavía no existe una definición sobre una posible coalición entre ambas fuerzas políticas, por lo que consideró necesario esperar a que avancen las conversaciones antes de hablar de acuerdos definitivos para la elección municipal.

Reyna de la Garza sostuvo que el PRI debe tener voz en cualquier negociación y que sus aspirantes tienen que ser considerados en condiciones de igualdad, pues el partido cuenta con cuadros que pueden competir por la presidencia municipal de la capital de Tamaulipas.

Indicó que hasta el momento se perfilan al menos cinco aspirantes priistas para buscar la candidatura: Arleth Marcos, Alejandro Montoya, Eugenia Valdez, Oliver Zúñiga y él mismo, quienes podrían participar en el proceso interno para definir quién representará al tricolor.

Sobre la posibilidad de que la candidatura recaiga en Tico García, perfil del PAN, el priista evitó adelantar posturas y afirmó que primero debe aclararse si habrá una alianza entre ambos partidos, «yo no voy a hablar de ninguna persona porque primero hay que ver si hay coalición o no, Yo respeto a todas las personas que están participando en lo público porque están buscando lo mismo que yo que es mejorar las condiciones de Victoria».

El aspirante aseguró que cuenta con experiencia en la administración pública y conocimiento de las necesidades de la ciudad, elementos con los que busca competir por la candidatura priista, «me siento con la fuerza y con la razón».

Finalmente, Reyna de la Garza reiteró su disposición a participar en una contienda interna con los demás perfiles del PRI y a esperar el resultado de las negociaciones con Acción Nacional, al señalar que la definición de una eventual coalición y de la candidatura dependerá de los acuerdos que alcancen ambos partidos.