IETAM desconoce si puede vetar a empresas señaladas por presunta corrupción

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 octubre.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aún desconoce si tiene facultades para vetar a empresas investigadas por la Auditoría Superior de la Federación, luego de los señalamientos de presunta corrupción relacionados con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó Juan José Ramos Charre.

El presidente del organismo electoral estatal sostuvo que el IETAM no tiene proveedores favoritos, aunque reconoció que en elecciones anteriores contrató a Cajas Graf, empresa señalada en la controversia relacionada con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Ramos Charre explicó que próximamente se conocerán las empresas que adquirieron las bases de licitación para competir por los contratos de los procesos electorales de Tamaulipas, por lo que se revisará cuáles buscan participar en los comicios de 2027.

Cuestionado sobre la posibilidad de excluir a compañías señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, el funcionario dijo que desconoce si existe un mecanismo legal para impedirles participar en las contrataciones del instituto, pese a los cuestionamientos que enfrentan por sus relaciones con el organismo nacional.

En entrevista, aseguró que los procedimientos de contratación y la información del Comité de Compras y de Operaciones Patrimoniales pueden consultarse públicamente, «Hay mucha información en nuestra página de internet y por supuesto atendemos de manera puntual todas las solicitudes de información que diariamente se presentan».

El titular del IETAM defendió la transparencia del organismo y aseguró que las operaciones se encuentran sujetas a los mecanismos de rendición de cuentas, «Estamos conscientes de la importancia que tienen en estos tiempos la transparencia y la rendición de cuentas y por supuesto que no hay nada oculto en el instituto de Tamaulipas».

Ramos Charre reconoció que el instituto ha otorgado contratos millonarios mediante adjudicación directa en elecciones anteriores y confirmó que Cajas Graf recibió en 2022 un contrato para elaborar materiales electorales durante la elección de gobernador de Tamaulipas. Añadió que se revisará el cumplimiento de los requisitos de las empresas interesadas en participar en las contrataciones para 2027, aunque hasta ahora no se sabe si las compañías cuestionadas por sus vínculos con el INE buscarán convertirse nuevamente en proveedoras del organismo estatal.