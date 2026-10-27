PRI exige investigar a Taddei y reclama que no haya impunidad en el INE

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de octubre.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas exigió investigar a fondo a Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y a sus colaboradores por los presuntos hechos de corrupción relacionados con el organismo, al advertir que las posibles irregularidades no deben quedar sin castigo.

Bruno Díaz Lara, presidente estatal del PRI, criticó la situación que atraviesa el INE y acusó a Morena de debilitar a una institución que, sostuvo, anteriormente funcionaba para garantizar la legalidad de los procesos electorales.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente priista señaló que las presuntas irregularidades afectan la confianza en el organismo electoral y demandó que Morena deje de intervenir en su funcionamiento, «increíble lo que están haciendo, le exigimos a Morena que saqué las manos de este instituto».

Díaz Lara reclamó que las investigaciones contra Taddei no se limiten a su salida del cargo, sino que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, «si hay una renuncia es que hay evidencia de que hubo irregularidades en los manejos financieros de este instituto y eso debe tener consecuencias empezando por la ex presidenta Guadalupe y por todos los que estuvieron involucrados».

El dirigente estatal del PRI sostuvo que las renuncias de funcionarios no deben convertirse en una salida para evitar consecuencias legales ante posibles irregularidades y cuestionó lo que consideró una práctica recurrente de Morena, «porque ya es una costumbre para Morena, cuando la realidad los alcanza solamente llegan a una renuncia y hasta ahí queda como Rocha Moya que se separó el cargo y como Insunza que nunca pidió licencia».

Asimismo, exigió que la designación de quien encabece el INE tome en cuenta a todas las fuerzas políticas del país, para evitar que la renovación de la presidencia del organismo responda a intereses partidistas, «y que la designación del próximo presidente o presidente ahora sí se escuchen a todas las fuerzas políticas de este país».

Díaz Lara advirtió que el debilitamiento de las instituciones electorales puede afectar la confianza ciudadana en los próximos comicios y reiteró la necesidad de investigar los señalamientos hasta sus últimas consecuencias, con el propósito de que las posibles irregularidades no queden impunes y se preserve la certeza de los resultados electorales.